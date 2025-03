Russisk kaptein arrestert etter skipskollisjon i Nordsjøen

Den russiske kapteinen på lasteskipet Solong er arrestert etter kollisjonen med en amerikansk oljetanker utenfor Storbritannia, melder rederiet Ernst Russ, ifølge Financial Times.

Kapteinen, en 59 år gammel russisk statsborger, ble tirsdag pågrepet av britisk politi, mistenkt for grov uaktsomhet med døden til følge. Ulykken skjedde mandag da Solong traff oljetankeren Stena Immaculate, som fraktet opptil 220.000 fat drivstoff for det amerikanske forsvaret.

«Alle feil som ble funnet under vanlige havnestatskontroller av Solong i 2024, ble raskt rettet opp,» uttalte Ernst Russ.

Inspeksjonsrapporter viste at skipet tidligere hadde flere feil, blant annet med alarmer, navigasjonssystemer og livredningsutstyr. Under en havneinspeksjon i Dublin i juli ble det funnet ti avvik, inkludert utilstrekkelige alarmer. En senere inspeksjon i oktober i Skottland avdekket færre feil, men inkluderte dårlig merkede livbøyer.

Tror ikke på sabotasje

Maritime myndigheter jobber nå med å hindre miljøskader etter kollisjonen. Ifølge sjefen for Maritime and Coastguard Agency, Virginia McVea, er brannene om bord i Solong kraftig redusert, og det er ikke lenger synlige flammer på Stena Immaculate.

«HM Coastguard har en omfattende plan for mottiltak mot forurensning dersom det blir nødvendig,» sa McVea.

Britiske myndigheter understreker at det ikke er tegn til sabotasje. Politiet samarbeider med Maritime and Coastguard Agency for å fastslå årsaken til ulykken.