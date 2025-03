Flere Høyre-lag vil ha omkamp om sykelønn

I tillegg foreslår to fylkeslag å utrede saken først og deretter vurdere endringer, skriver TV 2 . Saken ble omtalt av Finansavisen i februar.

I januar sa Solberg at Høyre ikke vil kutte i sykepengene folk får utbetalt. Partiets programkomité foreslår å beholde dagens kompensasjonsnivå, slik at arbeidstakere får full lønn inntil 6 G når de er syke. De foreslår imidlertid å opprette en kommisjon som kan gi mer kunnskap om hvordan få ned sykefraværet, og endre finansieringsmåten.

Flere fylkeslag, samt Unge Høyre og Melhus Høyre, foreslår endringer i dette, som nå blir gjenstand for kamp på landsmøtet. I det store og hele dreier disse forslagene seg om at Høyre bør mene at sykelønnsordningen i dag bør endres, uten forbehold.

I tillegg har Akershus Høyre og Vestfold Høyre foreslått å utrede selve sykelønnsordningen.

