O.J. Simpsons eiendeler skal under hammeren

Blant tingene som auksjoneres bort, er et signert bilde av Simpson og tidligere president Bill Clinton, en bibel han fikk fra advokat Robert Kardashian, et piano og et utgått førerkort, melder nettstedet.

Simpson døde av kreft i fjor, 77 år gammel. Han spilte amerikansk fotball for Buffalo Bills og San Francisco 49ers, før han ble skuespiller.

Simpson er imidlertid mest kjent for å ha blitt tiltalt for drap på ekskona Nicole Brown Simpson og hennes venn Ron Goldman, men ble frikjent etter det mange har kalt «århundrets rettssak» i USA.