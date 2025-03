Financial Times: – Trump må sette hardt mot hardt

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

For å sikre en varig fredsløsning i Ukraina, må Donald Trump finne måter å overtale Vladimir Putin på. Dette kan innebære en Trump-inspirert blanding av lokkemidler og trusler. Men nå må Trump sette hardt mot hardt overfor Moskva, slik han har gjort med Kyiv. For uten et slikt press kan en våpenhvile vise seg å bli farlig kortvarig.

Den russiske presidenten har grunn til å motsette seg en stans i fiendtlighetene. Han har insistert på at en våpenhvile først kan begynne når en politisk løsning er avtalt.

Likevel, som utenriksminister Marco Rubio sier det, hvis Kreml avviser forslaget, «vil vi dessverre vite hva hindringen for fred er». Putin ville da risikere å gjøre Trump til fiende og sette sin beste mulighet på flere år for å omforme forholdet til Washington i fare.

En fordel med ukrainsk støtte til våpenhvile, er at det kan gi en lærdom for Trump. Den amerikanske presidenten – som i stor grad ser fred som fravær av kamphandlinger – vil da bli eksponert for kompleksiteten i Ukrainas situasjon, Russlands steile holdning og farene ved en «dårlig» avtale. Den transaksjonsorienterte tidligere eiendomsutvikleren synes å tro at Putins krig handlet om å erobre territorium. I virkeligheten var den rettet mot å knuse ukrainsk statssuverenitet og bringe landet tilbake i Moskvas innflytelsessfære.

The Wall Street Journal

Under over alle under: Republikanerne i Kongressen har unngått en felle som kunne ha stengt ned staten, og i samme slengen satt Senatets demokrater i en kinkig posisjon. Nå vil en eventuell nedstengning ha Demokratenes fingeravtrykk på seg.

Die Welt

Krigen skaper økende frykt i Europa. Derfor har tanken om et forsvarsvillig samfunn sin berettigelse. Men verneplikt vil kun bli akseptert dersom den unge generasjonen, som allerede bærer nok byrder, endelig blir tatt på alvor – både politisk og samfunnsmessig.

Dagens Industri

Det momentumet som har oppstått etter at USA midlertidig har strammet tonen overfor Russland, må utnyttes. Russland kan presses ved å øke støtten til Ukraina på kort sikt. Som utenriksminister Marco Rubio sier, ligger ballen på Russlands banehalvdel.

Les også WSJ: – Farelampene blinker på dashbordet Økte kostnader og usikkerhet om toll skader økonomien, skriver The Wall Street Journal.