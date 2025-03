I forbindelse med at prinsen hadde møtt Staley skrev Epstein i en mail til prinsen at han hørte de to hadde møttes og at Staley «er som familie og kan 100 prosent stoles på.»

Sex med Epstein-ansatt

I retten sa Staley at han hadde hatt et «samtykkende seksuelt forhold» til en kvinne som jobbet for Epstein. Staley sa han ikke trodde Epstein var klar over forholdet, ifølge Bloomberg.

Ifølge en av FCAs advokater har kvinnen tidligere fremmet et krav mot Epsteins bo, hvor kvinnen hadde bedt om at retten skulle utelukke Staley fra enhver forliksavtale hun inngikk med boet.

Blant annet hadde Staley sex med kvinnen i en leilighet eid av Epsteins bror.

FCA mener hendelsen er et eksempel på at forholdet mellom Staley og Epstein gikk utover hva et utelukkende profesjonelt forhold ville innebære.

Hils Snøvhit

I beslutningen fra FCA anklages ikke Staley for å ha tatt del i Epsteins kriminelle virksomhet. Den viser kun til at forholdet deres overgikk det som kan kategoriseres som «profesjonelt.»

I en annen e-post skrev Staley til Epstein at han og kona hadde pratet sammen om at de anså Epstein som en av deres beste venner, og skrev: «vi vet hva du har gjort for oss.»

I 2021, etter Staley trakk seg fra Barclays, kom det frem flere e-postutvekslinger mellom ham og Epstein. Blant annet bemerket flere seg eventyrreferansene i en samtale mellom dem.

I en e-post til Epstein i 2010 skrev Staley: «Hils Snøhvit», hvorpå Epstein svarte: «Hvilken karakter ønsker du neste gang?».

«Skjønnheten og udyret», svarte Staley.

Staley har flere ganger tidligere sagt at han ikke husker hvem e-postene refererte til. I retten omtaler han utvekslingen som «uvanlig», men han holdt fast på at han ikke kunne forklare hva de betydde.

Ved gjentatte spørsmål fra FCAs advokat om e-postene svarte Staley til slutt at han ikke kunne huske e-postene.