Samtalene om Ukraina: – Russlands krav har ikke endret seg

Torsdag kom den amerikanske utsendingen Steve Witkoff til Moskva, ifølge flere medier.

Ukrainerne har allerede godtatt 30 dagers våpenhvile. De håper USA vil presse Russland til å gjøre det samme.

Men om en våpenhvile skulle komme på plass, kan det være store hindre på veien videre mot en permanent fredsløsning.

Nyhetsbyråene Reuters og Bloomberg siterer kilder som sier Russland fastholder krav som de har fremmet før – og som Ukraina gjentatte ganger har avvist.

Nato og okkuperte områder

Ifølge Reuters har Russland levert en liste med krav til USA. Kravene er omfattende og i tråd med betingelser som russerne tidligere har stilt, forteller to ikke navngitte personer med kjennskap til saken.

De opplyser ikke nøyaktig hva som står på listen. Men flere russiske krav har vært «gjengangere» over lang tid. Blant disse er at Ukraina aldri må bli medlem av Nato og at Russland må få beholde ukrainsk territorium.

Bloomberg har snakket med vestlige sikkerhetskilder som sier Russland stiller «maksimalistiske» krav – det vil si at de er svært vidtgående.

Kildene mener Vladimir Putin stiller betingelser som han vet Ukraina og europeiske land trolig vil avvise.

– Kravene har ikke endret seg i det hele tatt. Jeg tror ikke de egentlig er interessert i fred eller en meningsfull fredsavtale, sier Angela Stent ved tankesmia Brookings Institution til Reuters.

– Fullstendig uakseptabelt

Ett krav som Russland har gjentatt offentlig den siste tiden, er at det ikke må være vestlige styrker i Ukraina.

Torsdag sa Maria Zakharova, talsperson for Russlands utenriksdepartement, at de ikke vil godta utenlandske fredsbevarende styrker overhodet.

– Det er fullstendig uakseptabelt for oss at militærenheter fra andre land er stasjonert i Ukraina, sa Zakharova, som hevdet at slike styrker ville havne i «direkte væpnet konflikt» med Russland.

Et annet mangeårig russiske krav er at Ukraina offisielt må være et nøytralt land.