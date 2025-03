Zelenskyj kaller Putins våpenhvileuttalelser svært manipulerende

– Vi har nå alle hørt Putins svært forutsigelige, svært manipulerende ord som svar på ideen om en våpenhvile, sa Volodymyr Zelenskyj da han torsdag kveld kommenterte uttalelsene fra Putin.

Putin beskrev det amerikanske forslaget om 30 dagers våpenhvile i Ukraina som en god idé. Men han tok en lang rekke forbehold og sa at flere «alvorlige spørsmål» må diskuteres.

– Vi er enige i forslaget om en våpenhvile, en stans i kamphandlinger, men legger til grunn at denne våpenhvilen må føre til en varig fred og fjerne de bakenforliggende årsakene til denne krisen, sa Putin på en pressekonferanse i Moskva torsdag ettermiddag.

USAs president Donald Trump kalte Putins uttalelse lovende, men hadde tilsynelatende håpet på en mer positiv holdning fra den russiske presidenten.

– Putin kom med en svært lovende uttalelse, men den var ikke komplett. Jeg håper Russland gjør det rette, sa Trump.

Ukrainerne samtykket til forslaget om en midlertidig våpenhvile under et møte i Jeddah i Saudi-Arabia tirsdag med blant andre USAs utenriksminister Marco Rubio. Forutsetningen er at Russland godtar forslaget, og USA har gjort det klart at ballen nå er hos Russland.

Trump ventes å snakke med Putin på telefon i løpet av uka i håp om at han godtar forslaget.

NTB