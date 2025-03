Norsk Industri-sjefen demper støtten til Stoltenbergs skatteforlik

– Jeg tok nok litt for mye møllers tran, sier Harald Solberg, leder for Norsk Industri, til E24.

Solberg ga et stort «JA» i et innlegg på LinkedIn til finansminister Jens Stoltenbergs (Ap) initiativ til en skattekommisjon forrige uke.

Forslaget om å sette ned en skattekommisjon med deltakere fra ulike partier for å legge grunnlag for et skatteforlik strandet nærmest samtidig som det ble lansert.

Norsk Industri-sjefen modererer seg nå etter å ha hørt debatten og fått tilbakemeldinger om at et slikt forlik er «et mer krevende tema» enn hva han la til grunn i innlegget sitt.

Han sier at det er kommet tilbakemeldinger både fra politisk hold og fra medlemmene i organisasjonen, og at de handler om tidspunktet for forliket – at det i realiteten ville avlyst skattesaken allerede før valget i høst.

Solberg mener likevel at det trengs større stabilitet i skattepolitikken framover, og at Støre-regjeringen har skapt en «uholdbar situasjon for bedriftene» med sin.

NTB