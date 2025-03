Europa kan erstatte det meste av USAs Ukraina-støtte

KAN KOMPENSERE: Frankrikes president Emmanuel Macron (t.v.) talte Ukrainas sak da han møtte USAs president Donald Trump i Det hvite hus i februar. Europa er i stand til å kompensere for det meste av USAs økonomiske og militære støtte til Ukraina om amerikanerne bestemmer seg for å stanse den permanent, ifølge en analyse fra tyske Institutt for verdensøkonomien (IFW).. Foto: NTB