Dagens Industri: – Få med briter og nordmenn i EU

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Dagens Industri

Dette er et historisk øyeblikk for alle som vil utvikle vår sivilisasjon og frie markedsøkonomi. Sverige og regjeringspartiet Moderaterna må gjenfinne sin plass i Europa. De må igjen ta opp euro-spørsmålet, få med britene og nordmennene, og tydeliggjøre at de er et høyreparti med en internasjonalistisk agenda.

Endringen nå er like stor som i 1989. Etter 80 år med USA som garantist for Europas sikkerhet, ønsker amerikanerne å trekke seg tilbake og fokusere på sin egen del av verden. NATO vil bli noe annet enn det vi kjenner i dag.

Dersom Europa nå gjør de riktige valgene, kan kontinentet bli sentrum for handel og vekst. Vår industri kan bli mer global enn den amerikanske. Frankfurt- og Paris-børsene kan overgå Wall Street.

Argumentene for EU er annerledes enn på 1990-tallet, men det grunnleggende målet er det samme: å sikre svensk frihet. Svenske borgere og bedrifter er tryggere og har større internasjonale muligheter med et sterkt EU.

Men etter åtte uker med stadig kraftigere amerikanske sjokkbølger har europeere begynt å tro på Europa igjen. I Paris, Berlin, Warszawa, København og til og med London snakker regjeringene om en ny gullalder for europeisk samarbeid. 2010-tallets tvil og kriser er skylt bort. Men i Stockholm er det stillere. Det er på tide å endre på det. Også Sverige og Moderaterna må finne tilbake til sin rolle i Europa.

The Wall Street Journal

Vladimir Putin ønsker at krigføringen skal fortsette til han har kommet nærmere sitt mål om å underlegge seg Ukraina. Dermed sier Russland njet til Trumps våpenhvile i Ukraina. Har Donald Trump nå en plan B, utover å tvinge Ukraina til flere ensidige innrømmelser? Ingenting tyder i hvert fall på at Putin ønsker fred.

Financial Times

Romanias demokrati er under sterkt press etter at ytre høyre-politikeren Călin Georgescu ble nektet å stille i omvalget av presidentvalget i mai. Nå bør myndighetene offentliggjøre bevis for hvorfor kandidaten ble blokkert.

Die Welt

Vil den lavere inntektsklassen avgjøre det neste valget? I sosialt svake miljøer når sentrumspartiene knapt halvparten av velgerne lenger. Det foretrukne partien blant de fattige er Alternativ for Tyskland. Hvorvidt denne tendensen fortsetter, vil avhenge av inflasjonen.

