Svindelekspert advarer mot ny metode

Denne uken får mange skattemeldingen for 2024. Det er en mulighet som svindlerne vet å utnytte seg av.

Det nye den siste tiden er at svindlerne først sender SMS, deretter ringer for å advare om den falske SMS-en, forteller Nordeas svindelekspert Marte Pernille Gran Nykaas.

– I denne samtalen kan svindleren utgi seg for å være for eksempel politiet eller banken din og varsle deg om at meldingen du nettopp mottok, er svindel.

I både telefonsvindel og SMS-svindel, såkalt smishing, er ofte målet til svindlerne å få tak i personlig informasjon som BankID eller kortdetaljer.

Eksperten har flere råd for å unngå å havne i fella. Skrivefeil og dårlig språk kan være et tegn på svindel. Et annet er om du blir bedt om å oppgi personlige detaljer.

– Stopp, det haster ikke, tenk – det kan være svindel. Snakk med en venn hvis du er i tvil, det kan hende de ser noe du ikke ser.

Hvis uhellet er ute, må du sperre BankID og kortet så fort som mulig, men ofte vil banken erstatte ukjente transaksjoner.

