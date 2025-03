Åpner døra for storsatsing på forsvar: – Tyskland er tilbake

Enigheten muliggjør en massiv satsing på forsvar med lånte midler.

– Dette er et klart budskap til våre partnere, men også til frihetens fiender: Vi er i stand til å forsvare oss selv, sa Merz på en pressekonferanse fredag.

– Tyskland er tilbake, la han til.

Forsvar og samferdsel

Merz bekreftet at han nå har støtte fra De grønne til en plan som i praksis opphever Tysklands såkalte gjeldsbrems.

Forsvarsutgifter skal få unntak fra de strenge reglene for hvor mye statsgjeld Tyskland kan ha. I tillegg skal det opprettes et fond på 500 milliarder euro til bruk på samferdsel.

Bakteppet for grepet er krigen i Ukraina, konflikten med Russland og USAs nye utenrikspolitiske linje under Donald Trump.

Grunnlovsendring

Planen var utarbeidet av Merz' borgerlige parti CDU og sosialdemokratiske SPD. Med løfter om mer penger til klimatiltak sikret han støtte fra De grønne.

Dermed har planen støtte fra over to tredeler av representantene i den nåværende Forbundsdagen, noe som trengs for å endre grunnloven.

Eurokursen steg etter nyheten om gjennombruddet i Tyskland fredag ettermiddag.

I Tyskland er opphevelsen av gjeldsbremsen kontroversiell. Merz vil få endringen vedtatt i løpet av den neste uka – før sammensetningen av Forbundsdagen endres i tråd med resultatet av valget 23. februar.

CDU/CSU og SPD har til sammen flertall, men langt færre representanter i den nye nasjonalforsamlingen. Ytre høyrepartiet AfD ble nest største parti i valget.