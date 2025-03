Ekspert: Russland vil markere seg etter Norges økte donasjoner til Ukraina

– Norske myndigheter har gått på «gummisåler» når det gjelder Svalbardtraktaten for at ikke Russland skal kunne si at vi har trådt over noen av bestemmelsene, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole til NTB.

Han tolker innkallingen av den norske ambassadøren til det russiske utenriksdepartementet fredag som en markering og setter det i forbindelse med at Norge i forrige uke besluttet å øke støtten til Ukraina med 50 milliarder, til 85 milliarder kroner, i forrige uke.

Heier viser til at regjeringen og Sysselmesteren på Svalbard er ekstremt påpasselige med at det ikke forekommer slik dobbeltbruk av sivile ressurser til militære formål, det som omtales som «dual use», og på likebehandling av dem som bor og oppholder seg på Svalbard.

– Det kan nok være et markeringsbehov for å vise litt styrke og fortsette å sette seg i respekt i det som kanskje er Russlands aller viktigste operasjonsområde for det viktigste utenrikspolitiske instrumentet til deres, nemlig de sju kjernefysiske atomubåtene som ligger på vestsiden av Kolafjorden, sier Heier.

Han sier at det kunne vært spekulert i om Russland ville teste samholdet i artikkel 5 i Nato-traktaten ved å utfordre Svalbardtraktaten, men trekker fram at Russland trolig ikke er interessert i å sette seg i en situasjon hvor de blir nødt til å eskalere en militær tilstedeværelse på enda ett sted.

– Russland har også en sterk egeninteresse av å opprettholde lavspenning i dette området for ikke å tiltrekke seg enda mer amerikansk eller vestlig militær tilstedeværelse. For det er her russerne henter ut enorme mengder med olje, fisk og gass, som også er en veldig viktig inntektskilde for landet, sier Heier.

