Norge avviser Russlands anklager om brudd på Svalbardtraktaten

– Svalbard er en del av Norge og en del av Nato. Norske myndigheter opptrer selvfølgelig i tråd med Svalbardtraktaten, sier Mathias Rongved, pressevakt i norsk UD, i en kommentar sendt til NTB fredag kveld.

Det var i en kunngjøring fra det russiske utenriksdepartementet fredag ettermiddag at Russland anklaget Norge for å ha militarisert Svalbard i strid med traktaten.

– Svalbard blir i økende grad trukket inn i Norges militære og politiske planlegging, som involverer USA og Nato, het det fra russisk UD.

Russland viser til at det er etablert anlegg på Svalbard som har både sivil og militær funksjon, men uten å gå i detalj.

Russisk UD opplyser videre at de har gitt uttrykk for sin bekymring under et arbeidsmøte med Norges ambassadør i Moskva, Robert Kvile.