Respekten for tradisjonelle skatteforlik og valgkamp

Foto: Oyvind Eide

I tiår har brede skatteforlik sikret stabilitet og forutsigbarhet i norsk økonomi. Når partiene på Stortinget har samlet seg om langsiktige skatteplaner, har det skapt tillit både hos næringslivet og folk flest. Denne tradisjonen – og viktige fundamentet – virker nå å stå for fall. Polarisering, ideologier og retorikk har medført at skattepolitikken i økende grad nå brukes som en arena for kortsiktig politisk gevinst, fremfor helhetlige løsninger.

Å hevde at nordmenn historisk har hentet store gevinster i form av spart skatt på grunn av den «gamle» exit-skatten, vitner om manglende kunnskap om – eller erkjennelse av – de faktiske forholdene. Her er det på sin plass å minne om at utbytte i de fleste tilfeller også skattlegges i bostedslandet. Frem til dagens regjering startet løpet med økt eierbeskatning, var forskjellene på utbytteskatt mellom Norge og de aller fleste andre land neppe så stor at det generelt sett hverken ga insentiv til å flytte, eller til store og langsiktige skatteplanlegginger. Antall personer som flyttet var også jevnt over relativt lav. Hvis posisjonering for skattefri realisasjon hadde vært hovedårsaken for utflytting, er det naturlig å anta at flyttestrømmen over tid hadde vært jevn. Realiteten er nok at en stor andel av dem som flyttet tidligere, hadde helt andre insentiver enn skatt; verdiskapende arbeidsmobilitet og pensjonstilværelse, for å nevne noe.

Kontinuerlige skatteøkninger

Regjeringen har gjennom hele sin regjeringsperiode gjennomført skatteøkninger for næringslivet og norske eiere. Endringer som både er bevisst og ønsket, og slik at mantraet har vært (det store) behovet for omfordeling. Resultatet er at det har oppstått en betydelig ubalanse mellom eierbeskatningen i Norge kontra andre land vi normalt sammenligner oss med. Landet som har raget høyt på alle oversikter over stabilitet og balanserte rammevilkår, har nærmest over natten fått status som det motsatte. Mange bedrifter ser på norsk eierskap som selvskading. Dette innebærer selvsagt også at eiernes insentiver endrer seg, og de søker tryggere havner som sikrer selskapet muligheter for langsiktig verdiskapning. I stedet for å ta konsekvensene av skatteendringene på alvor, har dagens regjering i stedet valgt en nærmest irrasjonell skjerping av exit-skatten. Dette reduserer utvilsomt arbeidsmobiliteten – og dermed verdiskapningen. Ikke bare opplever personer som allerede er skattemessig bosatt her Norge som et fengsel, men utlendinger vil også unngå Norge – både som tilflytningsland og som et land det er gunstig å etablere ny virksomhet i. Dette rammer blant annet teknologibedrifter, som svært ofte har behov for global kompetanse for å lykkes.