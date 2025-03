Ankedomstol fjerner blokkering av Trump-ordre om mangfold og inkludering

Avgjørelsen er en seier for Trump-administrasjonen etter en rekke nederlag i rettssystemet.

Avgjørelsen gjør at ordren kan følges mens et søksmål mot den går sin gang i retten. Ordren ble først stanset av distriktsdommer Adam Abelson i Baltimore.

To av tre dommere i ankedomstolen mener at ordren mot, som er rettet mot såkalt DEI-arbeid, kan true ytringsfriheten, men mener at Abelsons blokkering var for omfattende. Abelson argumenterte for at ordren er i brudd med ytringsfriheten og er grunnlovsstridig vage, fordi de ikke definerer DEI.

Trump-administrasjonen har prioritert å motarbeide DEI-arbeid, blant annet i utdanningssektoren.

Utdanningsdepartementet kunngjorde fredag at mer enn 50 universiteter etterforskes for påstått diskriminering i universitetsprogrammer, som administrasjonen mener diskriminerer hvite og asiatisk-amerikanske studenter.

Kunngjøringen om én måned etter at det ble sendt ut et notat som advarte skoler og universiteter om at de kunne miste føderal støtte ved bruk av «rasebaserte preferanser» i opptak, stipendordninger eller andre deler av studielivet.