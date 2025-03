New York Times skriver at det dreier seg om 43 land, mens Reuters skriver at det er snakk om 41.

Restriksjonene vil dermed være mer omfattende enn de som ble innført i Donald Trumps første presidentperiode, da han innførte innreiseforbud for borgere fra flere land med muslimsk majoritetsbefolkning. Forbudet møtte på motstand i rettsvesenet, men høyesterett slo til slutt fast at det kunne opprettholdes.

New York Times skriver at elleve land på et utkast er ført opp som rødlistet, som innebærer at landenes innbyggere ikke får innreise i USA. Landene det gjelder, er Afghanistan, Bhutan, Cuba, Iran, Jemen, Libya, Nord-Korea, Somalia, Sudan, Syria og Venezuela.

Ti andre land, blant dem Russland, Belarus og Haiti, er ifølge avisa oppført som oransje land, som innebærer at det innføres strenge visumrestriksjoner på reisende derfra. På Reuters' oversikt er Russland strøket helt fra oversikten, og Bhutan er ikke ført opp på rødt nivå. I tillegg er det kun Eritrea, Haiti, Laos, Myanmar og Sør-Sudan som står oppført på oransje nivå.

I tillegg er 22 land oppført på gult nivå, som innebærer at landene kan bli ilagt restriksjoner om de ikke tar grep for å følge opp spørsmål og bekymringer fra USA, på New York Times' liste. På Reuters-lista er dette antallet 26.

Kilder understreker overfor både New York Times og Reuters at den ikke er endelig, og at det kan bli endringer.