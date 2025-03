SV vil ha mer politisk styring av strømprisen

* Avvikle førstemann-til-mølla-prinsippet. Det betyr å sette krav til næringsliv som vil etablere stort strømforbruk. Blant annet skal man se på arbeidsplasser, klimagassutslipp, naturtap. Hensikten er å unngå at krypto-bedrifter og lignende skal prioriteres foran industriarbeidsplasser.

– Alle ga seg

Det som på forhånd tegnet til å bli en knallhard kraftvotering, endte med et kompromiss som begge sider sier seg fornøyd med.

– Alle har gitt seg lite grann, sier påtroppende nestleder Lars Haltbrekken. I utgangspunktet gikk han inn for at man kunne legge bort noe av den mest konfronterende politikken.

– Vi foreslår en radikal endring av kraftpolitikken som vil komme forbrukerne til gode, som vil sikre industrien og som tar vare på naturen og klimaet gjennom en fortsatt satsing på energieffektivisering og fornybar energi, sier Haltbrekken.

Ingrid Fiskaa, som frontet en hardere linje, mener også at vedtaket er tydelig og godt. Det slår fast at kraft skal være et fellesgode, ikke en markedsvare, understreker hun.

– Vi kunne gjerne vært mer konkret på hvordan et annet system skal se ut, et demokratisk styrt prissystem, sier hun om hvor partiet kunne gått lenger.

Nei til Acer

Hvordan det demokratiske prissystemet skal fungere, må man altså komme tilbake til. Det handler om hva i energiloven som må endres og hva som er konsekvensene.

– Vi må bruke tid på å utrede hvordan det skal gjøres, bekrefter Eidsvoll.

SV sier nei til EUs fjerde energipakke og fornybardirektivet, samt å melde Norge ut av EUs energiunion og energibyrået Acer. Men samtidig vil SV også innføre enkelttiltak i energimarkedspakken som fremmer klima og miljø uten å avgi suverenitet.

Kompromisset tar også for seg utenlandskablene. I forslaget er man enige om å ikke bygge nye utenlandskabler til kontinentet og å reforhandle avtaler med Tyskland og Storbritannia med mål om å redusere prissmitte. Dette punktet skal til votering søndag.