– Vi må vi tørre å ta debatten om EU. I en langsiktig krigssituasjon vil vi være helt avhengig av en rekke varer og støttefunksjoner som legemidler tilgang på vaksiner. Dette vil vi verken ha forhandlingstyngde, kapasitet eller kompetanse til på egen hånd, sa Kjerkol til fylkesårsmøtet i Trøndelag lørdag, ifølge Trønder-Avisa.

Fortsatt et nei-parti

Den uforutsigbare verdenssituasjonen er bakteppet for forslaget. Bergstø viste til USAs president Donald Trump, som har startet tollkrig med en rekke allierte, deriblant EU.

– Vi i SV anerkjenner jo nettopp folks uro over hva en mulig handelskrig kan bety for oss, hva det kan bety for arbeidsplassene våre og for landet, sa SV-lederen.

Hun avviser at det innebærer at SV nå tar skritt i å endre holdning i dette spørsmålet. SV er fortsatt et Nei til EU-parti, understreker hun.

– Vi har vårt syn på EU, vårt syn på EØS. Det ligger i vårt prinsipprogram, og det ligger i bunn. Spørsmålet er om dette er noe som skal prioriteres i denne perioden, de fire årene vi har foran oss, sier hun.

– Der tar jeg til orde for, er at det ikke bør prioriteres nå, sier hun.

Overfor partifellene understreket hun sitt eget standpunkt – hun er mot EØS-avtalen fordi den avgir suverenitet. Men nå blir det en annen maktordning for markedsliberalisme, fortsatte hun.

– Det er den nye, urolige og uforutsigbare verdenssituasjonen som er skapt av Trump. Den krever samhold, sa hun fra talerstolen.

Har sondert internt

Hun håper at partiet stiller seg bak forslaget når det skal voteres over på landsmøtets siste dag i morgen.

– Vi har jobbet med å finne et felles forslag som jeg håper skal få flertall. Og så har jeg tatt samtale med dem jeg vet har veldig sterke meninger, sier hun.

Hun tror ikke forslaget vil lede til opprivende intern strid i partiet.

– Det ser jeg ikke for meg, sier hun.

– Men jeg er forberedt på at de som vil være uenig i min invitasjon, tar til orde mot det, legger hun til.