Axios: Slik er Trump bak lukkede dører

Donald Trump er like frittalende og kompromissløs privat som han er offentlig. I boken «Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power» skriver Axios-journalist Alex Isenstadt en rekke hittil ukjente episoder fra Trumps vei tilbake mot Det hvite hus.

I januar 2023 gikk Trump hardt ut mot Florida-guvernør Ron DeSantis, som forberedte seg på å utfordre ham i det republikanske primærvalget.

– Jeg skal knuse fyren som en bille, sa Trump.

Trumps grovkornede humor ble også tydelig da han spøkte med den gravide kongressrepresentanten Anna Paulina Luna om bord på sitt private fly sommeren 2023.

– Hvis du trenger å legge deg ned, har jeg en seng her. Bare ikke si det til Melania. Hun liker ikke andre kvinner i sengen min, sa Trump.

Før Trump skulle på en scene i oktober 2023, mente han at håret til Ronna McDaniel, som da ledet Republikanernes nasjonalkomité, ikke var klart for kamera, og presidenten tok frem en hårspray og fikset det selv.

– Honey, jeg må fikse dette, sa Trump.

Ifølge Axios var han også brutalt direkte da en tekniker utløste nødskliene på privatflyet hans i 2024.

– Han er faen meg sparket. Få ham bort fra området nå, sa presidenten.

Etter at Joe Biden i 2024 anklaget ham for å være hevngjerrig, svarte Trump sarkastisk til sine egne medarbeidere:

– Ingen hevn her. Wink, wink, sa han.

Trump tok også avstand fra senator Lindsey Graham etter uenighet om abortpolitikk:

– Gå og si til Lindsey at vi ikke er venner lenger, sa Trump.

I en samtale med en medarbeider kommenterte Trump kontroversene rundt E. Jean Carroll og Stormy Daniels:

– Alle puler alle, men jeg har aldri pult noen av disse, sa Trump.

Trump kommenterte Carroll – en forfatter fra New York som anklaget ham for seksuelt overgrep på 1990-tallet – og Daniels, en pornostjerne som hevdet hun hadde hatt sex med ham i 2006. I mai 2024 ble han dømt ansvarlig for å ha forgrepet seg på Carroll og måtte betale fem millioner dollar i erstatning.

– Bare døm meg og send meg til Rikers. Der har de i det minste varme på, sa Trump.