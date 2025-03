WSJ: – Avgjørende angrep for global handel

The Wall Street Journal

En av Biden-administrasjonens største feil var å la Irans terrormarionetter i Jemen stenge en viktig skipsrute. Ved å beordre omfattende luftangrep mot houthiene har president Donald Trump tatt et steg mot å gjenopprette USAs evne til avskrekking i regionen.

Houthiene har i over ett år drevet sjørøveri uten å møte store konsekvenser, noe som har satt den amerikanske marinen i en kampberedskap uten sidestykke siden andre verdenskrig.

Trump snakker ofte tøffere enn han handler, så det er viktig å se om dette er starten på en større kampanje for å målrette houthienes ledere, eliminere deres våpenlagre og kutte deres iranske forsyningslinjer.

Å knytte Iran til houthiene er også betydningsfullt i lys av Trumps ønske om å gjenåpne atomforhandlinger med Teheran. Det viser at presidenten forstår den regionale trusselen Iran utgjør, spesielt hvis landet får atomvåpen. Barack Obamas atomavtale fra 2015 ga Iran økonomiske midler og oljeinntekter til å finansiere våpenleveranser til houthiene og andre terrorgrupper. Trumps fornyede «maksimalt press»-kampanje har som mål å kutte Irans inntekter og dermed deres finansiering av terror.

Å avskrekke houthi-angrep er avgjørende for å gjenopprette friheten til global handel. De har nærmest stengt Rødehavet for handelsskip som ikke er russiske, kinesiske eller iranske. Kostnadene for shipping og forsikring har skutt i været.

Det er oppmuntrende at Trump i hvert fall i denne saken viser tro på amerikansk globalt lederskap.

Financial Times

Donald Trumps utenrikspolitiske omveltning har dype konsekvenser for Japan og Sør-Korea. Det innebærer at USAs allierte også i Asia må revurdere sitt forsvar. Fremveksten av et autoritært og selvsikkert Kina, som er langt mektigere enn Russland, utgjør en omfattende utfordring for demokratiene i regionen.

Die Welt

Den tyske etterretningstjenesten BND har angivelig antatt siden 2020 at koronaviruset med høy sannsynlighet stammer fra et kinesisk laboratorium. Det er alvorlig at to tyske regjeringer muligens har holdt disse viktige opplysningene skjult i fem år.

Dagens Industri

Hva konsekvensene ville være dersom Sverige åpnet for kinesisk deltakelse i batteriindustrien, er umulig å forutsi. Men én ting er sikkert: Det ville vært en stor fordel for Northvolt å dra nytte av den industrielle ekspertisen fra kinesiske aktører. Nå som Northvolt er konkurs bør man ikke stenge døren for Kina.

