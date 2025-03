Statnett: Mange tonn olje har lekket ut

– Det ser ut til at noen har klippet seg gjennom gjerdet og så løsnet et lokk på en transformator som står der, slik at olje har begynt å renne ut, sier prosjektleder Thomas Fennefoss i Statnett i en pressemelding.

– Dette er nå en politisak.

Brannvesenet varslet Statnett om en mulig oljelekkasje på transformatorstasjonen på Hamang søndag ettermiddag, og Statnett dro umiddelbart ut for å sjekke forholdene.

Det ble raskt konstatert at lekkasjen ikke stammer fra den nye transformatorstasjonen, men fra en transformator som står på gamle Hamang transformatorstasjon der et lokk hadde blitt løsnet. Lekkasjen ble raskt stanset ved at lokket ble skrudd til.

Det har ifølge Statnett trolig lekket ut så mye som 50–60 tonn olje. Dette har i stor grad blitt samlet opp av kar og kummer på stedet, men noe har også gått ned i bakken og blitt ført ned til Sandvikselva. Brannvesenet har lagt ut oljelenser i Sandvikselva, og Statnett og Bærum kommune har lagt ut absorbenter som suger opp oljen.

– Nå er det viktig å få samlet opp så mye olje som mulig, sier Thomas Fennefoss.