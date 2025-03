Musk og Doge: Jobber 120-timers uker

Elon Musk og teamet hans i effektivisering-etaten Doge jobber 120 timer i uken, ifølge ham selv, skriver Fortune.

Til sammenligning er det 168 timer i uken, noe som impliserer at Musk og Doge-ansatte kun har 48 timer igjen til alt annet.

Musk er som kjent arbeidsnarkoman, da han i et intervju med Baron Capital i november 2022 uttalte at han «bodde i fabrikken i Fremont og den i Nevada i tre år i strekk. Det var min primærbolig».

«Jeg sov på sofaen på et tidspunkt, i et telt på taket, og en periode sov jeg bare under pulten min, som står ute i det åpne i fabrikken,» sa Musk.

«Det var jævlig ukomfortabelt å sove på det gulvet, og hver gang jeg våknet, luktet jeg alltid metallstøv», la han til.

Fortune mener den enorme arbeidsmengden ikke er særlig effektiv, da en studie fra Stanford University i 2014 fant at produktiviteten pr. time falt kraftig når en person jobber mer enn 50 timer i uken, og at resultatet ved 70 timer er omtrent det samme som ved 56 timer.

55-timersgrensen

Ifølge data fra Verdens helseorganisasjon i 2021 døde 745.000 mennesker i 2016 av enten slag eller hjertesykdom «som et resultat av å ha jobbet minst 55 timer i uken». Den samme studien sa at det å jobbe mer enn 55 timer i uken gir 35 prosent høyere risiko for slag og 17 prosent høyere risiko for å dø av hjertesykdom sammenlignet med en tradisjonell arbeidsuke på 35 til 40 timer, ifølge Fortune.

«Å jobbe 55 timer eller mer pr. uke er en alvorlig helserisiko,» uttalte Dr. Maria Neira, som har vært direktør for Verdens helseorganisasjons avdeling for folkehelse og miljø siden 2005.