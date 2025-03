Fransk politiker ber USA returnere Frihetsgudinnen

USA under president Donald Trump er ikke lenger verdig vertskap for Frihetsgudinnen, mener Glucksmann, som representerer det franske sentrum-venstre-partiet Place Publique og sitter i EU-parlamentet.

– Hei, Amerika: Gi oss Frihetsgudinnen tilbake, lyder Glucksmanns oppfordring, som mener det amerikanske folk ved valget av Trump har sluttet opp om en tyrann.

Frihetsgudinnen ble avduket i 1886 og var en gave til det amerikanske folket fra det franske folket som et symbol på landenes gjensidige vennskap. Etter hvert har statuen også blitt et symbol for frihet og demokrati.

NTB