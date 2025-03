Hevder våpenhvile nærmer seg

– Jeg vil ikke komme forhandlingene i forkjøpet, men jeg kan si at vi er tett på målstreken, sa Leavitt på en pressekonferanse i Det hvite hus mandag.

– Og vi har aldri vært tettere på en fredsavtale enn vi er i dette øyeblikk. Presidenten er som dere vet fast bestemt på å få dette gjort, fortsatte hun.

Både USA og Russland har bekreftet at Donald Trump og Vladimir Putin skal snakke sammen på telefon tirsdag.

I forrige uke la USA fram et forslag om en 30 dager lang våpenhvile, et forslag som Ukraina stilte seg bak. Russland har på sin side stilt en rekke betingelser for å gå med på avtalen.

NTB