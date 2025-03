Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Amerikanerne kommer neppe til å savne de venezuelanske og MS-13-gjengmedlemmene som Trump-administrasjonen sendte til El Salvador i helgen. Likevel er det urovekkende å se amerikanske myndigheter tilsynelatende vise forakt for loven i et forsøk på å håndheve den.

President Trump beordret deportasjonen av nesten 300 antatte medlemmer av Venezuelas Tren de Aragua-gjeng, samt flere fra den beryktede salvadoranske gjengen MS-13. De ble tilsynelatende utvist uten en høring i immigrasjonsdomstolen, langt mindre en kriminell domfellelse.

Administrasjonen brukte Alien Enemies Act fra 1798 for å rettferdiggjøre deportasjonene uten krav om rettssikkerhet.

Trump kan ha rett i sin tolkning av loven, men han ventet ikke på en juridisk avklaring.

Uansett har Elon Musk truet dommeren med riksrett, og MAGA-sfæren ropte at Trump burde ignorere domstolene. Har vi allerede nådd et konstitusjonelt bristepunkt hvor administrasjonen tror den kan overse rettskjennelser?

Trump vant valget på et løfte om å deportere ulovlige migranter, spesielt kriminelle og Tren de Aragua-medlemmer. Velgerne hans vil være fornøyde med at han innfrir løftet. Men han må gjøre det innenfor rammene av amerikansk lov – ellers risikerer han å føre landet inn på en farlig vei, lik den Biden-administrasjonen tok da de misbrukte rettssystemet. Trump ble valgt for å stoppe det, ikke for å kopiere det.

Financial Times

Det er ikke utenkelig at roboter kan spille en rolle i omsorgen for eldre og trengende. I industrien kan de operere i farlige omgivelser, slik at mennesker kan fokusere på mer komplekse oppgaver. Roboter blir smartere – og det er en god ting.

Die Welt

Se for deg en kjellerbedrift på randen av konkurs. Så finner den en gullåre i kjelleren, og plutselig er det penger til alt. Det er litt av et mirakel hvordan enkelte den ene dagen kan være insolvente og den andre dagen hyperpotente.

Dagens industri

Portugal vil ikke kjøpe kampflyet F-35 på grunn av Donald Trumps uforutsigbare oppførsel. Det som skremmer europeerne, er rapporter om at det finnes en «kill switch» i F-35. Det kan øke interessen for svenske Gripen, men dette er ikke tidspunkt for å avvise amerikanske våpen fullstendig.

Les også The Economist: – Må ta seg sammen Det er ikke nok å blidgjøre Donald Trump med smiger og ettergivelse, skriver The Economist.