Kraftig fall i USA-innvandring

Ifølge Goldman Sachs har den amerikanske innvandringspolitikken blitt betydelig strammere i løpet av to måneder.

I desember var den årlige totale veksten i innvandringen – både godkjente og andre uten visum eller grønt kort – på 1,4 millioner pr. år, men i februar hadde den årlige raten falt til 200.000.

«Selv om antallet deportasjoner holdt seg stabilt, førte de reduserte innstrømmingene til at nettoinnvandringen falt fra 1,7 millioner i desember til 700.000 i februar», skriver Goldman-økonomen Elsie Peng.

Effekten fra den strenge innvandringspolitikken har foreløpig gitt blandede signaler, ifølge Peng. Deltakelsen i arbeidsstyrken for nyankomne immigranter har vært stabil, arbeidsledigheten har falt noe, og andelen immigranter som finner jobb har økt noe på kvartalsbasis. Samtidig har relativt færre svart på arbeidskraftundersøkelser de siste to månedene, noe som kan indikere frykt for å delta i offisielle undersøkelser samt på arbeidsmarkedet.

Oppjusterer anslaget

I forrige uke vedtok Kongressen et budsjett for helåret for den føderale regjeringen, og der ble det gitt økte bevilgninger til Immigration and Customs Enforcement (ICE) for regnskapsåret 2025. Dette vil ifølge banken styrke kapasiteten til etaten, og det vil sannsynligvis føre til en moderat økning i antall deportasjoner i løpet av de kommende månedene.

«I lys av den raskere enn ventede nedgangen i innvandringen, forventer vi nå at nettoinnvandringen til USA vil nå 500.000 innen utgangen av 2025 (mot tidligere 750.000), selv om det er betydelig usikkerhet rundt dette anslaget», skriver økonomen.

Goldman Sachs estimerer også at bidraget til arbeidsstyrken fra innvandring vil falle til under normalen før pandemien innen slutten av året, og at dette vil redusere sysselsettingsveksten, hvor estimatet er at sysselsettingsveksten vil falle fra 130.000 i mars til 80.000 ved årsslutten. Effekten på BNP-veksten er anslått til minus 0,1 prosentpoeng, fra tidligere minus 0,05 prosentpoeng.