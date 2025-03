Utbruddet av H5N1-fugleinfluensaen i USA har ført til omfattende eggmangel i landet, da millioner av høns måtte slaktes. USA har blant annet måtte kontakte land i Europa og be om å få importere egg.

Nå er det funnet et tilfelle av en annen type fugleinfluensa, H7N9, som ikke har blitt registrert i USA siden 2017.

Det skriver Bloomberg tirsdag. Viruset ble oppdaget på en kyllinggård i Mississippi, og 47.654 kyllinger skal ha blitt eksponert, ifølge rapporten. Flokken blir avlivet for å begrense videre smitte, og det amerikanske landbruksdepartementet skal undersøke saken, opplyses det.

Bekymringsverdig

Fugleinfluensatypen, som først ble oppdaget for over ti år siden i Kina, «er bekymringsverdig fordi de fleste pasienter har blitt alvorlig syke», selv om den «tilsynelatende ikke smitter lett» mellom mennesker, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Mer enn 600 mennesker i Kina har dødd av H7N9 siden 2013, av totalt 1.568 bekreftede tilfeller, ifølge Verdens helseorganisasjon.

I 2013 ble forskning publisert som pekte mot at dødeligheten for H7N9 er lavere enn H5N1. Viruset skal imidlertid spre seg raskere, som kan gjøre det farligere hvis det oppstår mutasjoner.

H7N9-utbruddet i Mississippi skyldes ifølge Bloomberg sannsynligvis smitte fra ville fugler, og viruset skal ikke være direkte relatert til H5N1-viruset. Det pågående utbruddet av sistnevnte har blant annet sendt eggprisene i USA til værs. Viruset skal så langt ha rammet om lag 157 millioner fugler og smittet 70 mennesker, der det er registrert ett dødsfall.

Eksperter har vist bekymringer knyttet til at viruset har spredd seg til pattedyr, som melkekyr i USA, da viruset har en høy dødelighet.