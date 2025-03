I undersøkelsen gjort av Opinion for Dagsavisen og FriFagbevegelse , svarer 10 prosent at de ikke har noen mening om spørsmålet.

Den amerikanske ambassaden i Oslo skriver i en epost til Dagsavisen at de alltid er interessert i å lære mer om nordmenns synspunkter og bekymringer over hele landet, men at de avstår fra å kommentere spesifikk meningsmålingsdata.

– Vi forblir fokuserte på å fortsette å styrke de robuste bilaterale båndene mellom USA og Norge, skriver ambassaden.

NTB