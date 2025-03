Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Vladimir Putin gikk ikke med på Trumps 30-dagers våpenhvile, mens Ukrainas Volodymyr Zelenskyj gjorde det. Har vi ennå ikke forstått hvem som er den virkelige hindringen for fred? Det er et godt tegn at Trump ikke ga etter for Putins krav i denne samtalen, men den russiske diktatoren spiller høyt.

Han vet at han kan tåle flere tap på slagmarken, og at Trump har lovet velgerne en fredsløsning.

Den republikanske senatoren Lindsey Graham sa i helgen at han ville råde presidenten til å «gå tilbake til maksimalt press» dersom Putin nekter å godta våpenhvilen på samme vilkår som Ukraina. Han sa også at han arbeider med lovgivning som vil knuse den russiske økonomien.

Den større bekymringen er at Trump sliter med å se Putin som den aggressoren han faktisk er – en som tidligere presidenter har mislyktes med å temme gjennom forhandlinger. Det hvite hus løftet til og med frem muligheten for samarbeid med Russland i Midtøsten, der Putin i et tiår har vært en destabiliserende kraft.

Trump bomber Jemens Houthi-opprørere, som har holdt global skipsfart som gissel og skutt mot amerikanske marinefartøy med straffrihet. Og hvem har hjulpet houthiene med etterretning for å målrette skipsfarten? Russland. Det samme gjelder leveringen av treningsfly til Iran i bytte mot droner.

Trumps ettermæle vil bli permanent skadet av et utfall som verden oppfatter som en seier for Putin.

Financial Times

Ledende akademiske økonomer bekymrer seg ikke bare for at Trump-administrasjonen kan påvirke USAs vekst og inflasjon. De er også bekymret for kvaliteten på økonomisk statistikk etter at det innflytelsesrike rådet Federal Economic Statistics Advisory Committee (Fesac) ble oppløst.

Die Welt

Sammen med De Grønne og sosialdemokratene ønsker påtroppende forbundskansler Friedrich Merz enorme lån. Men kristendemokratenes ungdomsparti kritiserer låneopptakene, mangelen på reformer, den overdimensjonerte staten og de langdryge byråkratiske prosessene. De stiller det riktige spørsmålet: Hvorfor må de unge bære hele byrden?

Dagens Industri

Sverige har et kaldt klima, og oppfattes ikke lenger som det tryggeste landet å bo i. Selv om arbeidsgivere skriker etter arbeidskraft, er Sverige i ferd med å begrense arbeidsinnvandringen. Det er dårlig for Sveriges attraktivitet.

Les også WSJ: – Avgjørende angrep for global handel President Donald Trump har tatt et steg mot å gjenopprette USAs evne til avskrekking, skriver The Wall Street Journal.