– Hvordan er dette best for Nato, Forsvaret og Norge? Vi er i en sikkerhetspolitisk situasjon hvor det er de hensynene som er viktige å ta. Nato har hastverk med å få opp den Caoc'en, og da må vi respondere på det, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) til NTB før han gikk på flyet i Bodø tirsdag kveld.

«Caoc'en» forsvarsministeren viser til er Natos nye luftkommandosenter, Combined Air Operation Centre, som skal etableres.

Fordi Norden er plassert under det nye Nato-hovedkvarteret i Norfolk i USA, skal det etableres en ny, tredje, luftkommando i Europa som skal dekke Norden, Østersjøen og Barentshavet.

Nato har dårlig tid og vil at det nye hovedkvarteret skal stå klart om bare to år, i 2027.

Rygge eller Bodø?

Valget står nå mellom to steder, i Rygge i Østfold eller i Bodø i Nordland, etter at regjeringen har avvist forslag om å legge det i Stavanger i forbindelse med Natos Joint Warfare Centre (JWC) eller på Ørland i Trøndelag.

Det er forsvarsministeren som må ta beslutningen om plasseringen, og det må han gjøre i god tid før toppmøtet i Nato i Nederland i juni.

– Det vil være viktig hva forsvarssjefen sier. Og så vil det være viktig hva Nato sier. Det vil være en funksjonell avgjørelse: Hvor kan vi raskest mulig gjøre dette operativt, sier Sandvik.

I et brev fra Luftforsvaret til generalstaben i november, som Aftenposten hadde fått innsyn i, ble det framhevet at Rygge var det beste alternativet. Det framgikk også at de andre nordiske landene støttet dette valget, og at Natos sentralkommando for luftoperasjoner, Aircom, deler denne oppfatningen.

Vanskelig

– Det blir en vanskelig beslutning. Det blir en helhetsvurdering som skal tas i regjering. Det er to gode kandidater. Det kan ligge begge steder, sier Sandvik.

Rent teknisk kan en slik kommando ligge hvor som helt. Sandvik trekker fram nærheten til nordområdene og samarbeidet mellom Norge, Storbritannia og USA for å overvåke Russlands atomvåpen og marineressurser i Barentsområdet. Samtidig nevner han Østersjøen er strategisk viktig for Nato.

Møtte lokalpolitikere

Tirsdag var Sandvik på befaring i Bodø for å se på mulighetene der. Fredag gjestet han Rygge. Begge steder ble han møtt av lokalpolitikere som fortalte om betydningen av en slik kommando for nettopp deres kommune. Etableringen vil bety mellom 200 og 400 arbeidsplasser, samt alt av støttefunksjoner som vakt og sikring som blir nødvendig.

– Jeg har møtt lokalpolitikere begge steder, og de har gjort et veldig godt inntrykk. De har solgt inn sine steder godt, sier Sandvik.

I Bodø ble Sandvik også møtt av ordføreren i Sørreisa. Sammen med Bodø og Rygge huser Sørreisa i dag det felles nasjonale luftoperasjonssenteret Joint Air Operations Center (JAOC).