Donald Trump: Slår hardt ned på «indre fiender»

Ifølge AFP skal Milley være utsatt for trusler fra Iran. I et intervju med forfatteren Bob Woodward karakteriserte Milley Trump som en «fascist tvers gjennom».

Covid-19-front mister beskyttelse

Helsetoppen Anthony Fauci var frontfigur i den amerikanske covid-19-innsatsen. Han mottok en rekke drapstrusler, men har mistet sin sikkerhetsbeskyttelse etter at Donald Trump kom til makten igjen.

Både tidligere utenriksminister Mike Pompeo og Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton har opplevd det samme. De er begge rapportert å være mål for iranske trusler.

Pompeo vurderte å stille som presidentkandidat i 2024. John Bolton er nå en markant Trump-kritiker.

Ifølge Det hvite hus var de alle rike nok til å betale for sin egen sikkerhet.

Venter omfattende utrenskning

FBI-agenter og aktorer i justisdepartementet er også rammet av Trumps vrede. Titalls ansatte har fått sparken, blitt degradert eller omplassert. Deres «forbrytelse» var at de etterforsket Trump eller stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

I slutten av januar kunngjorde justisdepartementet at mer enn et dusin ansatte hadde fratrådt sine stillinger. Felles for dem alle var at de var tilknyttet spesialetterforsker Jack Smith. Han tok ut tiltale mot Trump for forsøk på å omgjøre valgresultatet i 2020 og for ureglementær oppbevaring av graderte dokumenter i Trumps hjem i Florida.

Etter at Trump vant presidentvalget, er begge disse straffesakene mot ham henlagt.

Justisdepartementet uttaler at de ikke stoler på at disse tjenestepersonene «vil bidra til å lojalt gjennomføre presidentens agenda». Departementet hevder også at avgjørelsen er i tråd med avgjørelsen om å «avslutte politiseringen av staten».

FBI samler inn informasjon om agentene som etterforsket stormingen av Kongressen. Ifølge AFP er dette forberedelser til hva som rapporteres å være en omfattende utrenskning.

Stenges ute fra offentlige bygg

Trump har også sanksjonert advokatfirmaet Perkins Coie, som ga råd til Hillary Clinton under valgkampen i 2016. Firmaet sto bak en rapport som hevdet at Trump samarbeidet med Russland.

Det hvite hus har avsluttet firmaets sikkerhetsklarering, blokkert deres tilgang til offentlige bygninger og kansellert statlige kontrakter. Perkins Coie har saksøkt regjeringen og kaller avgjørelsen «et angrep på grunnloven».

Trump tok lignende grep mot Covington & Burling, som hadde bistått spesialetterforsker Jack Smith. Trump har videre gått til angrep på flere «fiender» i det juridiske miljøet i USA.

I november 2023 uttalte han at New Yorks statsadvokat Letitia James burde straffes juridisk for å ha godkjent bedragerisaken mot ham. Saken førte til at Trump ble ilagt en bot på over 300 millioner dollar og utestengt fra å drive forretninger i New York City i tre år.

Sikkerhetsklareringen til Letitia James er også inndratt.