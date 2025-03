EU: Russland og Kina manipulerer Europa

– Utenlandsk informasjonsmanipulering og innblanding er en stor sikkerhetstrussel mot oss, sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas.

– Vi må ikke undervurdere hvilken makt dette har over oss, eller hvilke intensjoner de som står bak har, påpeker hun.

Denne uka la Kallas fram EUs årlige rapport om utenlandske påvirkningsoperasjoner.

Ifølge rapporten ble det avdekket desinformasjonsangrep mot over 80 land og 200 organisasjoner i fjor.

Forsøker å destabilisere

Mange av angrepene var knyttet til krigen i Ukraina, men også i forbindelse med OL i Paris, valget i Moldova og bondeprotestene i Tyskland ble det registrert mange.

– Målet er å destabilisere samfunnene våre, skade demokratier, skape splid mellom oss og våre partnere og undergrave EUs stilling i verden, sier Kallas.

Ifølge rapporten er EU nå blitt langt flinkere til å se sammenhenger og avsløre påvirkningsoperasjoner fra Moskva og Beijing.

Avansert nettverk

Russland benytter ifølge rapporten et avansert nettverk av statlige og ikke-statlige aktører og retter sine operasjoner både mot sosiale og tradisjonelle medier, samt offisielle talspersoner.

Kina ser på sin side ut til å trappe opp bruken av «private PR-selskaper og påvirkere for å skape, forsterke og hvitvaske innhold slik at det er på linje med Kinas politiske interesser verden over», heter det.

Sammenfallende interesse

EU anklager ikke Russland og Kina for aktivt å samarbeide om å spre desinformasjon, selv om det til tider kan virke som om de har sammenfallende interesse av å gjøre det.

Det skjedde blant annet i forbindelse med at det var 1000 dager siden den russiske invasjonen av Ukraina.

– Da oppsto det en betydelig samkjøring av de russiske og kinesiske narrativene, der det fiendtlige budskapet var at det var Nato som hadde skylden for at konflikten eskalerte, heter det i rapporten.