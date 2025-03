Ullevål-bilde solgt for over 120 millioner kroner

Bildet, som er laget av kunstneren Maqbool Fida Husain – også kjent som Indias «Picasso» – ble onsdag solgt under en auksjon i New York, skriver NRK.

Bildet ble solgt for 122 millioner kroner – over tre ganger så mye som auksjonshuset forventet å få for bildet.

Det var legen Leon Elias Volodarsky som kjøpte kunstverket for 176 kroner i 1954. Bildet ble donert til Ullevål sykehus etter hans død.