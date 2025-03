Tydelig USA-skepsis blant norske fondssparere

I rene nordamerikanske fond hadde norske privatkunder «bare» plassert 10,5 milliarder kroner ved utgangen av februar.

Snudde i februar

Tallene fra VFF viser at måned for måned gjennom hele 2024 puttet norske privatpersoner vesentlig mer penger inn i nordamerikanske selskaper enn de tok ut. I februar i år snudde det imidlertid. I løpet av måneden ble den totale forvaltningskapitalen investert i nordamerikanske fond redusert med 8 prosent. Også blant globale fond ble det tatt mer ut enn det ble satt inn i denne måneden.

– Det er uansett viktig å ha med seg at nordmenn har relativt lite midler plassert i rene nordamerikanske fond. Beholdningen i nordamerikanske fond utgjorde kun 2,2 prosent av norske personkunders totale beholdning av aksjefond ved utgangen av februar, understreker Henriksen.

Til sammenligning ble derimot mer pågang for rene europeiske fond som økte den totale forvaltningskapitalen med 10,6 prosent i løpet av februar. Også rentefond fikk et lite oppsving.

Proffene investerte

Profesjonelle finansaktører har imidlertid ikke latt seg skremme av uforutsigbar økonomisk politikk fra den nye ledelsen i Det hvite hus. Mens privatsparere har tatt ut mer enn de satte inn, har profesjonelle økt sine investeringer i amerikanske verdipapirer solid i februar.

– Dersom vi ser på tilsvarende tall for totalmarkedet er bildet et annet. Da er plutselig nettotegningen relativt stor de siste to månedene, sier Henriksen.

– Bakgrunnen for det er det umulig å si noe om, men generelt så er institusjonsmarkedet, som utgjør en stor andel av totalmarkedet, en dårligere «temperaturføler» for opinionen enn tallene for norske personkunder, sier han.

