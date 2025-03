— Sentralbanken ville vært mye bedre tjent med å senke renten, ettersom amerikanske tollsatser nå gradvis tar seg inn i økonomien. Gjør det rette. 2. april er Frigjøringsdagen i Amerika!!!, skriver Trump på Truth Social.

Uttalelsen kom etter at sentralbanken (Fed) onsdag valgte å holde rentenivået uendret, begrunnet med at Federal Reserve ser økt usikkerhet rundt de økonomiske fremtidsutsiktene.

Trump skriver at han vil ha rentekutt for å bidra til å dempe effekten av tollen han innfører på importvarer fra 2. april.

I stor grad som forventet

Pimco-økonom Tiffany Wilding merker seg at Fed oppdaterte sine økonomiske prognoser, inkludert den såkalte «dot plot», som viser hvordan beslutningstagerne ser for seg renten fremover. Medianprognosen viste fortsatt to rentekutt i år, som i desember, men under overflaten hadde flertallet av deltagerne oppjustert renteprognosene sine, samtidig som vekstforventningene ble nedjustert.

«Høyere inflasjonsforventninger, kombinert med lavere vekstforventninger, reflekterer trolig endrede antagelser knyttet til myndighetenes handelspolitikk og høyere forventede tollsatser», skriver Wilding.

Goldman Sachs noterer seg:

«FOMC lot styringsrenten forbli uendret på 4,25–4,50 prosent på møtet i mars og besluttet å redusere tempoet i balanseavviklingen med 20 milliarder dollar per måned ved å senke det månedlige taket for salg av statsobligasjoner fra 25 milliarder til 5 milliarder dollar per måned. Komiteen oppdaterte uttalelsen etter møtet og bemerket at «usikkerheten rundt de økonomiske utsiktene har økt» (...) Mediananslaget viste høyere kjerneinflasjon og arbeidsledighetsrate i 2025, samt lavere BNP-vekstprognoser for perioden 2025–2027.»

