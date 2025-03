Greenpeace tapte – 6,8 mrd. i erstatning

Operatøren av en oljerørledning i delstaten hadde saksøkt Greenpeace for å stå bak hærverk og sabotasje mot rørledningen, noe Greenpeace har avvist.

Onsdag fikk operatøren av rørledningen, Dallas-baserte Energy Transfer, medhold i søksmålet. Ifølge juryen må Greenpeace betale 650 hundre millioner dollar, tilsvarende nesten 6,9 milliarder kroner, i erstatning.

Energy Transfer opplyser i en uttalelse at dette er en seier for «amerikanere som forstår forskjellen på retten til ytringsfrihet og lovbrudd».

– Vi vet at denne kampen ikke er over, sa en av Greenpeace-advokatene etter at miljøorganisasjonen ble funnet erstatningsansvarlig.

Senere onsdag uttalte Greenpeace at organisasjonen planlegger å anke.

Kritikere hevder saken er et tydelig eksempel på et fenomen kjent som strategisk søksmål mot offentlig deltakelse (SLAPP). Slike søksmål er ment å kneble motstand og tømme organisasjoner for økonomiske ressurser.

Kjernen i saken er Dakota Access-rørledningen, der Standing Rock Sioux-stammen for nesten ti år siden ledet en av de største protestene mot fossil energi i USAs historie.

