Dagens Industri: – Trump vil presse dollaren ned

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Dagens Industri

Trump-administrasjonen ser dessverre ut til å ha en valutastrategi. Den vil presse dollarkursen ned, bringe jobber tilbake til industrien og knytte forsvarsgarantier til økonomisk støtte til USA. Dette vil sannsynligvis føre til uro i markedene fremover, og Sverige bør vurdere en rask euro-tilknytning.

Rekordmange svensker har solgt sine amerikanske verdipapirer. De er ikke alene. Over hele verden trekker små og store investorer pengene sine hjem og forlater de amerikanske børsene. Kapitalstrømmen inn i amerikanske aksjer er den laveste på 25 år.

Resultatet så langt er fallende kurser i USA, stigende kurser i Europa og en svekket amerikansk dollar. Dette kan virke motstridende for en president som gikk til valg på evig høykonjunktur og børsfest, men utviklingen følger nøyaktig den planen Trumps økonomiske rådgivere har lagt.

Spesielt Stephen Miran, leder for presidentens økonomiske råd, og hans policy-dokument fra i fjor, «A User's Guide to Restructuring the Global Trading System», trekkes frem som viktig.

Miran mener at dollarens dominerende rolle som verdens reservevaluta kunstig oppblåser verdien på en måte som ikke reflekterer reelle økonomiske faktorer. Da USA hadde en større andel av verdensøkonomien, var ikke dette et stort problem, men landets andel har falt fra 40 prosent i 1960 til 24 prosent i dag. Dermed blir en sterk dollar uholdbar.

The Wall Street Journal

Israel slipper nå å tåle daglige amerikanske kritiske bemerkninger eller å kjempe under Bidens regler. Ikke siden 7. oktober 2023 har israelske ledere følt seg så støttet av USA. Og for første gang i krigen er Iran under press fra USA, ikke beskyttelse.

Financial Times

Tyrkia blir sett på som en viktig sikkerhetspolitisk partner for Europa. Samtidig hadde investorer fått tillit til president Recep Tayyip Erdogan etter at den uortodokse økonomiske politikken ble lagt bort i 2023. Derfor er arrestasjonen av Ekrem Imamoglu alarmerende.

Die Welt

Boomere rynker på nesen når de tenker på Berlin-Mitte, fordi havremelk der heter oatmilk. Den iherdige insisteringen på at kumelk er «vanlig melk» er kanskje en smule reaksjonær. Men motstanden mot engelske ord, når det finnes en kjedelig tysk oversettelse, er ganske sympatisk.

