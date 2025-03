– På initiativ fra Politiets Fellesforbund, har vi nå innført lojalitetsbonuser i Finnmark. Det vil si at man får en ekstra sum penger for å være her en bestemt periode, sier lokallagsleder for Politiets Fellesforbund i Finnmark, Bjørn Tharaldsen, til Politiforum.

Finnmark politidistrikt har i lengre tid slitt med rekruttering og gjennomtrekk. Bare i 2024 ble over en tredel av politistillingene i distriktet lyst ut.

– På initiativ fra Politiets Fellesforbund, har vi nå innført lojalitetsbonuser i Finnmark. Det vil si at man får en ekstra sum penger for å være her en bestemt periode, sier Tharaldsen.

Om en politibetjent jobber i Finnmark et helt år, vil vedkommende nå få utbetalt 60.000 kroner. For to år blir det utbetalt ytterligere 90.000 kroner.

– Lønnsvilkårene i Finnmark er allerede veldig gode. 60.000 kroner blir også skrevet av studiegjelda årlig. Med bonuser på toppen av dette, tror jeg Finnmark begynner å bli veldig attraktivt, sier Tharaldsen.

Lojalitetsbonusene gjelder ikke for politistillinger i byene Kirkenes, Alta og Hammerfest, fordi utfordringene ikke er like store her.