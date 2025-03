– Frykten er hans våpen

Skaper du frykt kontrollerer du folk, sa Donald Trump i boken til Bob Woodward.

– Han prøver å styre et helt land som en mafiavirksomhet, sier Karl Johan Molnes, og fortsetter:

– Det er ikke så lett.

Ellers viser HedgeEye at inflasjonen også faller neste måned. Det gir rom for at Donald Trump kan mase på Federal Reserve om rentekutt.

– Akkurat som unger som maser etter sjokolade: maser du 13 ganger får du det til slutt, sier Karl Johan Molnes.