Den stilte alle EU-landene seg bak – unntatt Ungarn.

Spark til Ungarn

Ungarn vil også stikke kjepper i hjulene for Ukrainas EU-medlemskap.

En rekke andre EU-ledere mener på sin side at det er nødvendig å raskt innlemme Ukraina i unionen, ifølge en diplomat.

I sin tale gikk Zelenskyj hardt ut mot den ungarske statsministeren Viktor Orban.

– Det er ganske enkelt antieuropeisk at en person kan blokkere vedtak som er viktige for hele kontinentet og som det allerede er enighet om, slo han fast.

På toppmøtet i desember 2023 vedtok EU å åpne døra for Ukraina.

Ny motstand mot sanksjoner

Ungarn stiller seg også gjerne på bakbeina når det gjelder sanksjonene mot Russland, men bøyer som regel av etter å ha fått noen innrømmelser.

Nå varsler imidlertid også Slovakia at de kan gå imot en 17. sanksjonspakke som EU arbeider med, dersom dette «forstyrrer fredsprosessen».

– Vi kan ikke hardnakket insistere på sanksjoner, uansett kostnad, sa statsminister Robert Fico på vei inn til EU-toppmøtet.

Sanksjonene må også fornyes hvert halvår. Neste gang er i juni. Om ikke det da blir enstemmighet om å forlenge dem, kan det bety at Russland kan hente ut over 300 milliarder euro som er frosset ned i europeiske banker.

Militær supermakt

Også styrking av det europeiske forsvaret står høyt på dagsordenen på EU-toppmøtet.

På EU-ledernes bord ligger konkrete planer for hvordan man skal få landene til massivt å ruste opp. Det skal også skyte fart i europeisk forsvarsindustri.

Et overordnet mål er å finne pengene og lage reglene som trengs for å gjøre unionen til en militær supermakt. Bakom lurer frykten for at Russland kan angripe et EU-land om kun få år.

I tillegg anses ikke USA under Donald Trump lenger som en trygg alliert.

Danmarks Mette Frederiksen mener at Europa må kunne forsvare seg selv om bare tre til fem år.

– Med det vi ser fra russisk side nå, er dette dessverre en nødvendighet, sier hun.

NTB