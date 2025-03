Banken har nå nedjustert sine mellomlangsiktige boligprognoser, melder Dagens Næringsliv.

«Gitt rentefølsomheten i det norske boligmarkedet, vil færre kutt fra Norges Bank også bidra til å holde tilbake det som ellers ville vært en sterkere prisutvikling fremover», heter det i rapporten.

De venter nå at boligprisene vil stige med omkring 7,9 prosent i snitt i år, 5,3 prosent neste år og 3,6 prosent i 2027. Sammenlignet med forrige eiendomsrapport fra desember har de nedjustert prognosene sine for 2025 fra 9,5 prosent og fra 8,1 prosent for 2026.

Handelsbanken trekker fram at høy oljeaktivitet har ført til spesielt sterk prisvekst i boligmarkedet i både Stavanger og Bergen.

I Oslo har utviklingen vært mer som forventet. Banken mener at etter hvert som investeringene i oljemarkedet justerer seg ned, vil trolig prisveksten i disse regionene mindre sterk.

NTB