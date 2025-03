Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Seniorrepublikanere i Kongressen advarer president Donald Trump mot en amerikansk militær reorganisering i utlandet. Særlig bekymringsfull er muligheten for at USA skroter en planlagt utvidelse av militære styrker i Japan. Dette ville være en gavepakke til Kina, ikke bare i dag, men for det kommende tiåret.

Republikanerne Mike Rogers fra Alabama og Roger Wicker fra Mississippi, som leder henholdsvis Husets og Senatets forsvarskomiteer, uttalte i en felles erklæring at de er bekymret «over rapporter som hevder at Forsvarsdepartementet vurderer ensidige endringer i store strategiske spørsmål.

De understreker at Kongressen «ikke vil akseptere betydelige endringer i vår krigsføringsstruktur» som påtvinges ensidig. Slike endringer kan svekke avskrekkingsevnen og undergrave «våre forhandlingsposisjoner overfor USAs motstandere.»

Uttalelsen viser til medieoppslag denne uken om mulige endringer i det amerikanske militæret, angivelig for å spare penger. Hvis for eksempel Trump-administrasjonen vil legge Afrikakommandoen under Europa, burde de kanskje først forklare hva USA har tenkt å gjøre med Kinas innflytelsesprosjekter, russiske leiesoldater og islamske terrorister som vinner terreng i Afrika.

Et annet forslag er å overlate den militære stillingen som øverstkommanderende for NATO i Europa til europeerne. USA har hatt denne posisjonen siden Dwight Eisenhower. Administrasjonen er åpenbart lei av å forsvare det den ser på som et dekadent Europa. Men Trump vil neppe like alliansen bedre når han må forhandle med en fransk general.

Financial Times

Donald Trump er den eneste verdenslederen med en betydelig innflytelse over Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu har nå knust enhver illusjon om at fred endelig var innen rekkevidde etter 17 måneder med brutal konflikt. Tirsdag beordret han ny bombing av Gaza.

Die Welt

Selv høysikkerhetslaboratorier beskytter ikke mot menneskelig svikt. I USA ble det registrert mer enn 1.100 hendelser med bakterier og virus i løpet av fire år. Likevel motsetter det tyske virologiselskapet seg en skjerping av sikkerhetsretningslinjene. Det reiser spørsmål.

Dagens Industri

Årets rapport fra Klimapolitisk råd var som vanlig kritisk. Den bør regjeringen bare lytte sånn passe mye til. Regjeringen gjør rett i å prioritere netto null-målet innen 2045 fremfor delmålene for 2030, men gjør likevel for lite for klimaet.

Les også WSJ: – Diktatoren spiller høyt Har vi ennå ikke forstått hvem som er den virkelige hindringen for fred? Det spør The Wall Street Journal.