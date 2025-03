1.000 kroner for hver signatur – vil fjerne «aktivistdommere»

Elon Musks politiske aksjonskomité tilbyr 100 dollar – 1.052 kroner – til velgere i Wisconsin som signerer et opprop mot såkalte «aktivistdommere», melder Axios. Bakgrunnen er president Trumps kamp mot dommere som bremser deler av hans politiske agenda.

Ifølge avisen støtter Musk opp om en kommende valgkamp i Wisconsin, der en ledig plass i delstatens høyesterett kan få nasjonale konsekvenser. Valget 1. april vil avgjøre maktbalansen i en ideologisk splittet domstol som blant annet kan få betydning for abortrettigheter, valglovgivning og distriktsgrenser.

To Musk-støttede grupper, America PAC og Building America's Future, har brukt nærmere 20 millioner dollar på å støtte republikaneren Brad Schimel i kampen om dommerplassen.

Demokratene også påskrudd

«Ved å signere nedenfor, avviser jeg handlingene til aktivistdommere som påtvinger oss sine egne meninger, og jeg krever en rettsstat som respekterer sin rolle – å tolke, ikke lovgi», heter det i oppropet, ifølge Axios.

Demokratenes kandidat, Susan Crawford, har fått flere millioner i støtte fra blant andre George Soros og Illinois-guvernør J.B. Pritzker.

Musk har tidligere brukt lignende taktikker. Under valgkampen i 2024 tilbød han én million dollar til velgere i Pennsylvania som signerte et opprop for ytringsfrihet og våpenrettigheter. Nå har han varslet at han vil donere ytterligere 100 millioner dollar til Trumps politiske operasjon.