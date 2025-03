Opsjoner er på vei tilbake

Bernard Getz Foto: Ro Sommerset

Hovedregelen for beskatning av opsjoner i arbeidsforhold er at ansatte betaler lønnsskatt av differansen mellom de underliggende aksjenes verdi og opsjonenes innløsningskurs på innløsningstidspunktet. Selskapet må betale arbeidsgiveravgift av den samme opsjonsgevinsten på innløsningstidspunktet. Opsjoner har av denne grunn i lang tid vært ansett som et skattemessig ugunstig verktøy for å insentivere ansatte.

Skatteadvokater har i lang tid i stedet anbefalt aksjemodeller. Særlig har Kruse Smith-modellen vært et foretrukket alternativ. Modellen innebærer at ansatte erverver aksjer med inntil 90 prosent kreditt. Forutsatt at kjøpsprisen er markedsmessig og renten ikke er lavere enn normrenten i arbeidsforhold, vil fremtidig avkastning på aksjene beskattes som kapitalinntekt. Selv om aksjebeskatningen nå er blitt høy – nærmere 38 prosent mot 27 prosent i 2015 – er beskatningen fortsatt gunstigere enn for lønnsbeskattede opsjoner, særlig siden arbeidsgiverselskapet da unngår arbeidsgiveravgift. De som har vært mer fremoverlent har også gått over til å utstede derivater som alternativ til aksjer, da derivater kun gevinstbeskattes med en sats på 22 prosent.

Risiko tilknyttet kredittelementet

En utfordring ved Kruse Smith-modellen, som også har vært skrevet om i denne spalten her flere ganger tidligere, er risikoen som er tilknyttet kredittelementet i modellen. Siden modellen innebærer at den ansatte må betale markedspris for aksjene, må investeringen være på et visst nivå for at den ansatte skal bli «ordentlig» insentivert. Med et høyt lån følger også en vesentlig risiko. Mange ansatte slipper riktignok unna lånerisikoen ved at de får en garanti for at lånet ikke på noe tidspunkt vil inndrives dersom virksomhetens utvikling blir negativ. Hvis lånet ettergis, utløser imidlertid dette lønnsbeskatning av den ansatte og arbeidsgiveravgift for virksomheten. Det finnes eksempler på at arbeidsgiver fritar den ansatte for denne skatten også, men da må nødvendigvis inndekningen av den ansattes skatteregning fordelsbeskattes igjen, slik at sluttregningen etter skatt kan bli nokså stor.

En måte å unngå denne problematikken på har tidligere vært å fastsette kjøpsprisen basert på skattemessig formuesverdi. Forutsetningen for bruk av formuesverdier har vært at det var høy grad av usikkerhet rundt hva aksjene var verdt, eller at den ansatte kun fikk tilbake sin forholdsmessige andel av bokført verdi ved et salg (naken inn/naken ut). All bruk av bokførte verdier ved prising av aksjeselskaper er imidlertid i dag faset ut. Muligheten for å bruke skattemessige formuesverdier i tvilstilfeller er forsvunnet, og «naken inn» anses ikke lenger å være markedsmessig akseptert, prismessig. Noen etablerer i stedet ansvarlige selskaper, men slike modeller er ikke for «ordinære» ansatte.