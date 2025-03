Kan koste Norge flere milliarder

Norge skal etablere Natos nye luftkommando. Valget står mellom to bombesikre fjellhaller: På Rygge i Østfold og på Reitan, få mil utenfor Bodø i Nordland.

Begge alternativene krever ombygging, men forskjellen i kostnader er betydelig, skriver Aftenposten.

På Rygge står fjellhallen tom, og etableringen blir fullfinansiert av Nato.

På Reitan huser fjellanlegget allerede Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Anlegget er fullt, og flere ansatte må flyttes ut hvis Nato-kommandoen legges dit. Dette vil medføre store ekstrakostnader som Norge selv må dekke, trolig flere milliarder kroner ifølge foreløpige anslag fra Forsvarsbygg.

Disse milliardene er ikke tatt med i Forsvarets langtidsplan, og regjeringen må enten omprioritere forsvarsmidler eller øke budsjettene. Saken ligger nå hos Finansdepartementet.

Både Nato og Luftforsvaret foretrekker Rygge som lokasjon, blant annet fordi tilgangen på kvalifisert personell er bedre. Reitan er for Luftforsvaret i økende grad blitt et sted for ukependlere. Det anslås at det vil ta 3–4 år før et permanent operasjonssenter er klart, uansett valg av sted.

Nato skal ta den endelige beslutningen etter at Norge har gitt sin innstilling.

(NTB)