Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Blar man gjennom analyser fra slutten av fjoråret, finner man mange eksperter som skrøt av USAs eksepsjonalisme, Kinas uinvesterbarhet og kjedelige aksjemarkeder i Europa. Men etter to måneder med Donald Trump som president har alt endret seg: Kapitalen strømmer fra vest til øst.

En undersøkelse fra Bank of America viser at aksjeallokeringene til USA hadde falt med det største registrerte fallet noensinne i mars, mens europeiske og kinesiske selskaper har endelig fått et løft.

Økte tollsatser, «America First»-utenrikspolitikk og generell uforutsigbarhet fra Det hvite hus har dramatisk endret de økonomiske antakelsene som ligger til grunn for markedsnarrativene.

Det er derfor forståelig at investorer ser seg om etter andre steder å plassere pengene sine. I Europa har presidentens trusler mot NATO fått Tyskland og EU generelt til å love økte forsvarsbudsjetter. Dette har skapt økt etterspørsel etter europeiske industriselskaper.

Men det kan ta tid før Kina og Europa kan utøve samme innflytelse på verdensøkonomien og finansmarkedene som USA. En svakere økonomisk fremtid i Amerika pleier å svekke de globale utsiktene generelt. Investorer som har brent seg på det nylige fallet i den ellers uovertrufne S&P 500-indeksen, står overfor en bratt motbakke for å gjenvinne tap ved å investere i utlandet.

The Wall Street Journal

Å gjette hva Høyesterett tenker er en usikker øvelse. Men én ting har vi lært om høyesterettsjustitiarius John Roberts: Han hater å bli dratt inn i politiske kamper. Når Trump håner Roberts, er det en dårlig strategi for å overbevise dommerne.

Die Welt

I Tyrkia har Istanbuls borgermester, Ekrem Imamoglu, blitt arrestert. Det skjedde få dager før han skulle utnevnes til presidentkandidat. Pågripelsen viser hvor sterkt president Recep Tayyip Erdogan frykter sin rival.

The Economist

Man trenger ikke være tatovert venezuelansk gangster for å være bekymret for rettstilstanden i USA. Til tross for at dommeren besluttet det motsatte, ble gjengmedlemmer fra Tren de Aragua utvist og flydd ut fra USA. For fremtiden er det avgjørende at dommerne står opp mot Trump, og presidenten må respektere domstolene.

Les også Dagens Industri: – Trump vil presse dollaren ned Trump-administrasjonen ser dessverre ut til å ha en valutastrategi, skriver Dagens Industri.