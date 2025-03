Vil vurdere finske «krisebutikker»

Finland etablerer 300 slike butikker innen 2028, skriver Dagens Nyheter . KrF-leder Dag-Inge Ulstein sier til Nationen at Norge må la seg inspirere.

– Vi har dessverre vært naive altfor lenge. Butikker, lager og beholdning for ulike scenarioer er noe vi burde ha hatt på plass, og det burde være en del av totalberedskapen, sier partilederen til Nationen.

Rødts næringspolitiske talsperson Geir Jørgensen mener løsningen er spesielt aktuell i distriktene, der sentralisering og butikkdød har svekket beredskapen.

– Vi er for en løsning som ville gjort at folk i distriktet fikk tilgang på nødvendige varer, heller enn at det skal ligge Kiwi- og Rema-butikker på hvert gatehjørne på det sentrale Østlandet. Finland er lysår foran oss, sier Jørgensen.

Også Frp og Høyre vil vurdere tiltaket i forbindelse med behandlingen av totalberedskapsmeldingen i vår. Venstres Alfred Bjørlo mener modellen er «absolutt verdt å se på».

Senterpartiets næringspolitiske talsperson Erling Sande sier Norge allerede ser til Finland når det gjelder kriseberedskap, og åpner for at distriktsbutikkene kan få utvidet ansvar. Også SV og MDG er positive til å utrede løsningen nærmere for å styrke norsk matberedskap.

(NTB)