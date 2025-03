Nekter for å ha mottatt pengegaver

Netanyahus kontor avviser det hele som «grunnløse falske nyheter» og kaller det «et desperat forsøk på å fabrikkere en forbrytelse når det ikke eksisterer noen».

Saksøker

Bennett er imidlertid ikke den eneste som krever svar, det gjør også Netanyahus tidligere forsvarsminister Moshe Yaalon.

I et intervju med den israelske kringkasteren Kan hevdet Yaalon å være i besittelse av «ubekreftet etterretningsinformasjon» som viser «at statsministeren også mottok 15 millioner dollar i 2012 og 50 millioner dollar i 2018 fra Qatar».

Netanyahu kaller anklagen « en avskyelig løgn », nekter for å ha mottatt noe fra Qatar og har varslet søksmål mot Yaalon. Det tar den tidligere forsvarssjefen lett på.

Kofferter med penger

– Jeg hører at mannen som lenge finansierte Hamas, truer med å saksøke meg. La ham bare gjøre det. Kanskje vi da kan få høre hans forklaring på alle koffertene med kontanter som gikk fra Qatar til Hamas, sier Yaalon.

The New York Times har tidligere dokumentert hvordan diplomater fra Qatar med den israelske regjeringens velsignelse fikk frakte kofferter med milliarder av dollar til Hamas i Gaza over en tiårsperiode.

Netanyahu bekreftet selv i et intervju i 2012 at det var viktig å holde Hamas sterke for på den måten å svekke Fatah og selvstyremyndigheten på Vestbredden.

Ved å opprettholde splittelsen mellom Hamas og Fatah kunne han da si at Israel ikke hadde noen troverdig partner å forhandle med.

Vil sparke

Netanyahus hevdet nylig at Shin Bet-sjefen Ronen Bar og Israels riksadvokat Gali Baharav-Miara er del av «en junta» som er ute etter ham og vil avsette dem. Det har han foreløpig ikke lykkes med, og forsøket har resultert i sterke protester og demonstrasjoner i Israel.

– Sannheten er at dette angrepet mot Gaza blir brukt som et politisk redskap. De vil skape en ytre trussel og anklager dem som hever stemmen, for å være antidemokratiske, sier en av lederne i protestbevegelsen, Ora Peled Nakash, til The Guardian.

– Inspirert av Donald Trump som erstatter USAs sikkerhets- og forsvarsledelse med lojale støttespillere, har Netanyahu gått til angrep. Men han mangler den amerikanske presidentens myndighet til å avskjedige og avsette, konstaterer The Economist.

Nekter

Bar overtok som Shin Bet-sjef i 2021, og perioden hans utløper først i 2026. Både han og Baharav-Miara avviser Netanyahus forsøk på å sparke dem.

– Min lojalitet er først og fremst og til det israelske folk, sier Bar , som nekter å gå av før han har avsluttet det han omtaler som «etterforskning i flere sensitive saker».

Israelsk høyesterett blokkerte fredag regjeringens forsøk på å avsette ham til anken på beslutningen er behandlet.

Baharav-Miara viser også til den pågående etterforskningen og konkluderer med at Netanyahus forsøk på å avsette Shin Bet-sjefen er «preget av ulovlighet og interessekonflikt».

Striden mellom den israelske statsministeren og riksadvokaten har pågått helt siden Baharav-Miara i 2019 tok ut tiltale mot Netanyahu for maktmisbruk og korrupsjon.

Netanyahu kaller anklagene « absurde », og rettssaken pågår fortsatt.

