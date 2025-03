Ønsker våpenhvile innen 20. april

Donald Trump hevder at forsøkene på å stanse eskaleringen i Ukraina-krigen er «under kontroll» og viser til sitt «gode» forhold til lederne i både Russland og Ukraina. Samtidig stiller Russland harde krav, blant annet at våpenleveranser til Ukraina må opphøre, noe Kyiv og deres allierte har avvist, skriver Bloomberg.

Det hvite hus håper på en våpenhvileavtale innen 20. april, som i år faller på påske både i vestlige og ortodokse kirker. Samtidig erkjenner de at tidsplanen kan forskyves på grunn av de store uenighetene mellom partene, ifølge kilder med kjennskap til prosessen.

«Vi jobber for en våpenhvile og en varig fred,» sa Brian Hughes, talsmann for Det hvite hus.

«Vi vil ikke la mediene styre diskusjonene eller tidspunktet for forhandlingene.»

Europeiske tjenestemenn frykter at Trump vil presse frem en avtale som setter Ukraina i fare for nye russiske angrep. De mener Putin bruker tid til å sikre ytterligere innrømmelser.

«Så langt imiterer Russland forhandlingene. De snakker om mulig fred og våpenhvile, men overholder ikke engang egne løfter om å ikke angripe,» sa Litauens president Gitanas Nauseda.

Samtidig fortsetter Russland med droneangrep på ukrainske byer, senest søndag, da minst tre sivile ble drept i Kyiv. Ukraina har svart med angrep på russiske militære mål.

Forhandlinger i Saudi-Arabia

Saudi-Arabia er vertskap for nye samtaler om en 30-dagers våpenhvile. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier Kyiv er klar for raske forhandlinger og sender topprepresentanter. Putin sender imidlertid lavere rangerte tjenestemenn, noe eksperter tolker som en strategi for å forsinke prosessen.

«Disse folkene sørger for at forhandlingene ikke går for fort, for å bremse Trump,» sier Mikhail Vinogradov ved St. Petersburg Politics Foundation.

Putin nekter også å møte Trump før en omfattende avtale er på plass. Det ventes ikke at dette skjer før midten av april.

Usikkerhet rundt USAs posisjon

Trump-administrasjonen hevder de har gjort betydelige fremskritt de siste åtte ukene, men europeiske ledere er skeptiske til om Trump vil legge press på Moskva.

«Vi har gjort mer fremgang i denne konflikten enn noen trodde var mulig,» sa Trumps spesialutsending Steve Witkoff.

«Målet er en 30-dagers våpenhvile som kan føre til en permanent fredsavtale.»

Mens NATO-medlemskap for Ukraina ikke er på bordet, åpner USA for alternative sikkerhetsgarantier. Samtidig har Trump presset på for økonomiske avtaler med Ukraina, men det er uenighet om hvorvidt USA skal ha en rolle i Ukrainas kjernekraftindustri.